사진=MBC '판사 이한영'

배우 지성의 드라마 '판사 이한영' 캐스팅 비화가 밝혀졌다.지난 10일 서울 마포구 상암동 MBC 경영센터에서 금토드라마 '판사 이한영' 간담회가 진행됐다. 이 자리에는 연출을 맡은 이재진 PD가 참석해 작품에 대해 다양한 이야기를 나눴다.'판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 동명의 웹소설을 원작으로 하고 있다.이한영 역에는 지성이 캐스팅됐다. 이 PD는 지성의 캐스팅 계기에 대해 "함께 작업하고 싶은 배우였는데 한국에 계시지 않았다"며 지성을 보기 위해 3박 5일 일정으로 미국행 비행기에 탑승했음을 밝혔다.이 PD는 "일정이 빠듯했다. 오래 이야기를 나눌 계획도 없었고 그저 한두 번 정도 만날 줄 알았는데, 형이 좋아해 주셨고 계속 만날 수 있도록 시간을 내주셨다"고 당시를 회상했다.이어 이 PD는 "(지성이 형이) 뉴욕에서 혼자 아이들을 키우고 계셨기 때문에 밤에는 아이들을 픽업하러 가야 돼서 낮 시간에 주로 만났다"고 면서 "커피와 베이글 빵을 든 채로 걸으면서도 얘기했다. 콘셉트부터 시작해 다양한 이야기를 나눴다. 덕분에 저도 작품에 대한 생각들을 정리하게 된 계기가 됐다. 뉴욕에서의 3일이 굉장히 큰 역할을 했다"고 덧붙였다.한편 '판사 이한영'은 1회 4.3%의 시청률로 시작해 5회 만에 10%를 넘겼으며, 회차를 거듭할수록 최고 시청률을 경신하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr