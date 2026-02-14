야노시호, ♥추성훈 경악스런 위생 폭로…"수건서 쉰내, 따로 빨아도"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호'

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

모델 야노시호가 남편 추성훈의 위생 상태를 폭로했다.13일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "간사이 여자 야노시호가 말아주는 타코야키 홈파티 (ft. 블랙핑크 지수)"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 야노시호는 "오늘은 블랙핑크 라이브가 있다. 가기 전에 타코야키 파티를 하려고 한다"며 타코야키 반죽부터 직접 만들었다.파티 세팅을 마무리한 뒤 야노시호는 "세탁해야 된다!"며 분주하게 움직였다. 그는 묵혀놨던 빨랫감을 가지고 나오며 파란색 수건을 집어 들더니 "쉰내 쉰내, 수건에서 왜 쉰내가 나는 거냐"며 눈을 크게 뜨면서 괴로워했고, 이어 고개를 들어 천장을 바라봐 웃음을 안겼다.제작진도 "수상한 추상의 수건"라는 자막을 덧붙여 궁금증을 자아냈다. 특히 야노시호는 "추상의 운동 티셔츠. 진짜 냄새난다. 축축하다는 말을 뭐라고 하냐"며 미간 주름을 지으며 화면 정지인 듯 심각한 표정을 지어 폭소케했다. 또 "항상 따로 빤다. 세탁을 했는데도 냄새가 아직 있다. 지워지지 않는다"며 고충을 토로했다.앞서 야노시호의 유튜브 채널이 많은 관심을 받고 있는 가운데 추성훈은 지난해 2월 '짠한형 신동엽' 채널에 출연해 "아내와 진짜로 싸웠다. 유튜브 다 없애라고 난리도 아니었다"면서 부부 사이에 심각한 갈등이 있었다고 털어놨다.두 사람이 싸운 이유는 추성훈의 유튜브 채널에 정리정돈이 안된 집의 민낯이 그대로 노출됐던 것. 이후 야노시호도 다른 예능 프로그램에 출연해 "도대체 왜 그러는지 모르겠다. 그 영상을 보고는 존중받지 못한다는 느낌이 들었다"고 고백했다.한편 추성훈은 일본 모델 야노 시호와 결혼해 슬하에 1녀(추사랑)를 두고 있다. 추성훈은 현재 유튜브 채널을 통해 큰 사랑을 받고 있다. 추성훈은 채널 개설 후 약 3개월 만에 구독자 100만명을 돌파했고, 야노시호 또한 채널 개설 후 약 1개월 만에 구독자 30만을 돌파해 40만을 바라보고 있다.이들 가족은 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 많은 사랑을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr