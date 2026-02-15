이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

'살림하는 남자들2' 은지원이 정관수술을 부인한 가운데 2세 계획을 밝혀 관심을 모으고 있다.14일 방송된 KBS2 예능프로그램 '살림하는 남자들2'(이하 '살림남2')에서는 양요섭이 스페셜 게스트로 출연했다.이날 방송에서 설날을 맞아 MC들은 서로 새해 소망에 대해 이야기를 주고받았다. 이요원은 "지원 오빠 닮은 딸 어떠냐. 첫째 딸은 아빠 닮는다고 하지 않냐"고 은지원의 2세를 희망했다.하지만 은지원은 "자식은 포기했다. 자식은 안 낳기로 했다"며 2세 계획이 없다고 말했다. 그런 가운데 박서진이 은지원과 은지원의 아내를 우연히 만났다고 밝혀 눈길을 끌었다."저번에 형수님이랑 어머니 봤는데 너무 보기 좋더라"며 가족의 화기애애한 모습을 부러워하자 은지원은 "외식했는데 서진이를 만났다. 인연이다"고 반가워했다.이를 들은 이요원이 "외식 많이 하냐"고 묻자 은지원은 "가끔 어머니 모시고 (외식을) 한다. 어머님도 요리해 주시기 힘드니까 어머님 모시고 나가는 게 제일 좋더라"며 가족에 대한 애정을 드러내 훈훈함을 안겼다.앞서 은지원은 방송에서 이요원이 "빨리 아이를 가져라"고 말하자 "저는 끝났어요. 묶었어요"고 답해 정관수술설을 불거지게 한 바. 이후 결국 은지원은 방송에서 "나 안 묶었어, 인마"며 강하게 부인하며 "농담이었다"고 정관수술을 안 했다고 해명했다.한편 은지원은 9세 연하의 스타일리스트와 이혼 13년 만에 재혼 소식을 전해 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr