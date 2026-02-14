'37세 미혼' 유명 여배우, 결국 입양했다…"시각장애로 수술, 운명처럼 만나" ('나혼산')

사진=텐아시아DB

배우 옥자연(37)이 시각장애를 가진 고양이 ‘봄이’를 입양했다.지난 13 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서 옥자연의 일상이 담겼다.이날 옥자연은 "봄이라고 둘째가 들어왔다. 명랑하고 호기심이 아주 많은 개냥이”라고 설명했다.이어 옥자연은 "12월 어느 날 친구랑 길을 가다가 친구가 '고양이다'라고 말했다. 애가 직진으로 다가왔다. 가까이 와서 보니까 등에 상처가 있었다. 응급 처치 정도 하면 될 줄 알았는데, 수술을 해야 할 정도로 상처가 깊었다"고 회상했따.수술을 맡겼지만, 수의사로부터 눈에 외상은 없지만 시각장애를 갖고 있어 입양이 쉽지 않을 것이라는 말을 들었다고. 옥자연은 "상처가 썪고 있어서 수술을 시켰다. 다음 날 데리러 갔는데 선생님이 '애가 좀 다른 걸 아시냐'고 물었다. 눈이 안 보이고 조금 아플 수 있는 상태라고 하더라"며 “내가 키워야 되겠구나 생각하고 데려오는데 내 무릎에 가만히 있더라. 운명처럼 고양이를 만난 날이 내 생일이었다”고 밝혔다.병원에 데려오지 않았다면 겨울을 넘기지 못했을 것이라는 말을 들었다는 옥자연은 “앞으로 계속 너의 생은 봄으로 가득해라”는 의미로 이름을 지었다고 설명했다.이어 옥자연은 “다른 감각이 발달하고 방 구조도 다 기억해서 일상생활에 아무 지장이 없다”고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr