사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 인기 예능의 비밀 조항 어길시 벌금이 공개됐다.4일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 '흑백요리사2' 셰프들 천상현, 송훈, '중식 마녀' 이문정, '술 빚는 윤주모' 윤나라가 출연했다.이날 셰프들은 '흑백요리사2' 비하인드를 공개했다. 이수근은 "'흑백2' 출연은 섭외냐, 지원했냐"며 궁금증을 드러냈다.천상현은 "시즌1 전화가 왔었다. 계약 후 출연까지 약속했는데, 암 투병으로 출연이 불발됐다. 건강 회복 후 시즌2에 출연했다. 현재는 정상 컨디션"이라며 건강한 모습을 보였다.'흑수저' 윤나라는 "지원했다. 전통주 하면 나는 유명한데 나를 모르더라. 아무리 기다려도 전화가 올 것 같지 않았다"고 토로했다. 이문정 또한 "이 바닥에서 오래 일했는데, 연락이 안 오더라"며 지원했다고 전했다.그동안 심사를 주로 해왔던 송훈은 "시즌1 때 섭외 전화 받았는데, 미국에 있었다. 시즌1이 잘될 줄 꿈에도 몰랐다"면서 "시즌2 내심 기다렸고, 연락이 왔다. 미팅 때 '돼지고기 알리고 싶지 않냐'면서 절대 거절할 수 없게 만들더라. 2주 후에 도전자로 참가 연락을 했다"고 밝혔다.송훈은 미국에 있는 세계 3대 요리학교 CIA(The Culinary Institute of America) 출신이다. 이번 '흑백2'에는 이하성, 손종원, 심성철, 안지호 등 CIA 출신 동문들이 많이 출연했다고."참가자들끼리 서로 모르냐"고 묻자, 천상현과 송훈은 "출연자 출근 시간도 다르게 해서 안 마주치게 한다. 대기실도 흑과 백은 건물이 다르다"고 설명했다. 그러면서 "백은 나이순으로 대기실 자른다"고 덧붙였다."셰프들끼리 미리 출연 이야기 안 했다"는 송훈은 "대기실에 마지막으로 들어갔는데 '냉장고를 부탁해' 팀이 다 나와 있더라"며 황당함을 감추지 못했다. 그러면서 "계약할 때 말 안 하기로 되어있다. 위반하면 1000만원 내야 한다"고 비밀 유지 조항을 폭로했다.'시즌3' 출연 의사를 묻자, 이문정은 "내 요리를 보여주지 못했다"며 아쉬워했고, 송훈 또한 "나는 1차에 떨어졌다"며 분개했다. 천상현은 "개인적으로는 안 나가는데, 시즌3은 단체전이라 얘기를 해봐야 한다"며 긍정적인 의견을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr