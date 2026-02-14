이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '스튜디오 수제-워크맨'

충북 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 이끌어온 김선태 주무관(일명 '충주맨')이 지난 12일 사직서를 제출했다고 알려진 가운데 승진 당시 내부 분위기와 구독자 이탈 현상이 동시에 주목받고 있다.직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 지난 13일 "충주맨은 공직사회의 암적인 존재였다"는 글이 올라왔다. 작성자는 자신이 공무원이라 밝히며 "남들은 20년 근속해야 올라가는 6급 팀장을 '딸깍'하고 받았고, 유튜브 홍보 활동을 한다고 순환근무도 안하고 얼마나 내부에서 싫어했겠냐"고 적었다.이어 "본인도 자기 싫어하는 사람이 많았다고 인정했고, 이제 나갔으니 공직사회가 조화롭게 평화로워지겠다. 자고로 자기보다 잘나가거나 튀는 못은 절대 용납 못 하는 곳이 공직"이라고 주장했다.13일 충주시에 따르면 김 주무관은 지난 12일 인사 부서에 사직서를 제출하고 장기 휴가에 들어갔다고.김 주무관은 이날 충주시 유튜브 채널을 통해 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 세월을 뒤로하고 이제 작별의 인사를 드리려고 한다. 여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간"이라고 작별 인사를 전했다.그런 가운데 온라인 커뮤니티에는 "충주맨 승진 당시 내부 분위기"라는 글이 올라왔고, 조회수는 30만 이상을 넘어서며 폭발적인 관심을 모으고 있다.과거 '충주맨'이 유튜브 채널 '워크맨'에 출연해 6급으로 승진했을 당시 내부 분위기를 밝혔던 것이 재조명된 것.당시 장성규가 "승진했을 때 동료들 반응이 어땠냐"고 물었고, 이에 김 주무관은 "내부 지지율이 많이 내려갔다. 실제로 항의를 하는 경우도 봤다"고 답했다. 일부 동료들은 "나도 유튜브나 할 걸 그랬다"는 반응을 보였던 것으로 알려졌다.댓글 반응도 뜨겁다. 네티즌들은 해당 글에 대해 공무원 조직 문화에 대한 토론도 이어가고 있다. 한 네티즌은 지방직 공무원 사회 특징으로 "변화에 대한 거부감, 서열 중심 문화, 상사 의전 문화 등을 꼽았다"며 또 다른 네티즌은 "조직 문화가 인재를 수용하지 못한 결과 같다" 등 다양한 의견을 내놓았다.또한 김 주무관의 사직 소식이 전해진 지 이틀 만에 충주시 유튜브 채널 '충TV' 구독자는 97만에서 95만으로 약 2만 명 감소해 이목을 끌고 있다.한편, 김 주무관의 향후 행보는 아직 알려지지 않았고, 다만 여러 연예 기획사의 접촉 시도가 있었다는 점이 알려진 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr