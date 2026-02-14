이미지 크게보기 사진 = 박희선 SNS

넷플릭스 예능 '솔로지옥5'가 종영 후에도 뜨거운 화제를 모으고 있는 가운데, 출연자 박희선의 화려한 배경이 재조명되며 이목을 집중시키고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 박희선의 남다른 엘리트 코스가 공개되며 '찐 금수저'설이 뜨거운 관심을 받고 있다.공개된 정보에 따르면 박희선은 국내 최고 수준의 국제 학교로 꼽히는 채드윅 송도 국제 학교를 졸업한 뒤, 미국 명문 카네기 멜런 대학교에 진학한 것으로 알려졌다.두 학교를 모두 마쳤을 경우 교육비만 최소 8억 원 이상 드는 것으로 전해지며 '찐 금수저', '초엘리트 코스'라는 반응이 이어지고 있다.외국인교육기관 및 외국인학교 종합 안내에 따르면 채드윅 송도 국제학교는 국내에서 학비가 가장 비싼 학교 중 하나로 손꼽힌다. 유치원부터 고등학교 과정까지 총 학비만 약 6억 원에 육박하는 것으로 알려져 있어 금수저 전용 '귀족학교'라 불리기도 한다.박희선이 진학한 미국 카네기 멜런 대학교 역시 연간 학비 약 1억 원, 졸업까지는 최소 5억 원 이상이 드는 것으로 알려졌다.이 같은 사실이 알려지자 댓글에는 "이게 찐 금수저지", "집안도 대단한 듯", "학벌도 미모도 다 갖췄네", "성격도 호감이다" 등의 반응이 이어지고 있다.한편, 박희선은 '솔로지옥5'에서 임수빈과 최종 커플이 된 뒤, 최근 공개된 '솔로지옥 리유니언' 예고편을 통해 현실 커플임을 공식화했다. 예고편에서 두 사람은 손을 꼭 잡고 등장했고, 임수빈은 "너랑 더 알아가고 싶고, 그래도 관심이 너한테 있구나"고 말하며 미소를 보여 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr