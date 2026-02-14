이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

"1200만 원 샤넬 스커트 사면 벌 받는다"던 배우 윤미라가 이번에는 '연회비 200만 원' 회원권을 두고 "안 비싸다"며 반전 면모를 보였다.14일 유튜브 채널 '윤미라'에는 "럭셔리 호캉스. 조식부터 디너까지 플렉스한 하루"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤미라는 우아한 의상에 빨간 샤넬 백으로 포인트를 준 채 5성급 호텔을 찾았다. 그는 "제 몸에 호강 좀 시켜주려고 한다. 대단한 취미생활은 없는데 가끔 이렇게 호텔에 와서 조식도 먹고 차도 마시고 그럴 때가 있다"고 말했다.호텔 조식을 즐기던 윤미라는 곧 명절이 다가오는 것을 언급하며 "정말 고생하신 부인들을 생각해서 명절 끝나고 이런 곳에 모시고 오면 얼마나 기분이 좋겠냐. 소중하게 느껴질 것"이라며 명절 증후군을 겪을 이들을 위한 따뜻한 조언을 건넸다.특히 눈길을 끈 것은 윤미라의 '통 큰' 투자였다. 그는 현장에서 유효 기간 1년에 연회비가 200만 원에 달하는 호텔 멤버십 가입서를 작성했다. 조식 쿠폰 40매와 발레파킹 이용권 등이 포함된 혜택을 확인한 윤미라는 "그렇게 비싸지는 않다. 200만원 주고 1년 동안 이렇게 쓰는 것도 괜찮다"며 만족감을 표현했다.이후 미슐랭 식당에서 한식 코스 요리를 즐긴 그는 "인생 별거 없다. 능력이 있으면 쓰면서 사는 게 좋다"며 자신만의 소비 철학을 전했다. 또한 "왁자지껄한 맛집과 달리 이런 곳에 오면 조신하게 속도를 조정하며 먹게 된다. 자리가 사람을 만든다"며 여유로운 삶의 태도를 보였다.이러한 윤미라의 행보는 과거 소신 발언과 맞물려 다시금 화제를 모으고 있다. 윤미라는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 "샤넬 스커트가 예뻐서 가격을 물어봤더니 1,200만 원이라더라. 그런 거 사면 벌받는다. 천당 가고 싶다"며 지나친 고가 명품 소비에 경종을 울린 바 있다.또한 그는 "후배들이 성형으로 예쁜 얼굴을 망치는 게 안타깝다. 연륜에 따른 주름도 아름다운 것"며 인위적인 아름다움보다 자연스러운 노화를 강조하는 '성형 일침' 발언으로 대중의 큰 공감을 사기도 했다.무조건적인 낭비보다는 자신을 위한 가치 있는 투자에 집중하는 윤미라의 '반전 플렉스'에 댓글에는 "멋지게 나이 드는 모습의 정석이다", "자신만의 확실한 기준이 있어 좋아 보인다" 등 뜨거운 반응을 보내고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr