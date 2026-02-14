사진 = 신예은 인스타그램

배우 신예은의 새로운 분위기가 시선을 모은다.최근 신예은은 자신의 인스타그램에 "디 어워즈 엠씨했더! 예쁜 헤메스와 함께"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 신예은은 은빛 스팽글이 촘촘히 들어간 스트랩 드레스를 입고 카메라 앞에 섰다. 짧은 단발 헤어에 또렷한 메이크업을 더해 시크한 분위기를 완성했고, 귀걸이와 목걸이, 팔찌로 포인트를 줬다. 거울 앞에서는 두 손을 모은 채 차분한 표정을 지었고, 입술을 내민 포즈로 장난기 있는 순간도 담았다.다른 사진에서는 풍성한 스커트 라인이 돋보이는 연한 블루 톤 드레스로 갈아입고 장비 케이스 앞에 서서 옆모습으로 시선을 끌었다. 카메라를 직접 든 채 거울 셀카를 남긴 컷에서는 어두운 배경과 조명이 대비돼 드레스 디테일이 더 또렷하게 살아났다.이를 본 팬들은 "예쁘고 귀엽고 섹시하다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "나의 아름다운 공주님 " "이렇게 예쁜미모를 공짜로 봐도 되는거야" 등의 댓글을 달았다.한편 1998년생인 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았다. 신예은은 올해 지니TV 드라마 '존버닥터'로 시청자를 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr