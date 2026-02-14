텃세 논란 불거졌다…결국 유재석도 피해, "상상 뛰어 넘어" ('놀뭐')

사진=텐아시아DB

정준하와 박명수가 서로를 극딜하면서 ‘하와 수’ 케미를 뽐낸다.14일 방송되는 설 특집 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘쉼표, 클럽’ 긴급 번개 모임을 여는 회원들 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하와 강렬한 비주얼으로 눈도장을 찍는 신입 회원 박명수의 등장이 그려진다.이날 회원들은 ‘쉼표, 클럽’에 오면 빠질 수 없는 애드리브 릴레이로 모임을 시작한다. 기선을 잡으려던 박명수는 괜히 정준하를 잡도리하고, 정준하는 “처음 들어오신 분이 왜 그러냐”라면서 황당해한다. 그리고 박명수를 예의주시하다가 기회를 포착하고 극딜을 넣는다.유독 서로에게만 엄격한 ‘하와 수’의 애정 어린 다툼에, 유재석은 “두 분은 서로만 보세요?”라며 웃음을 터뜨린다.그런가 하면, 신입 회원임에도 기존 회원들의 기강을 잡는 박명수의 활약에 회원들은 어안이 벙벙해진다. 심지어 회장인 유재석에게까지 가리지 않는 신입 박명수의 텃세가 이어지자, 주우재는 “상상을 뛰어 넘는다”라며 감탄한다.공개된 사진 속에는 회원들과 떨어진 채 쓸쓸히 있는 박명수의 모습이 포착돼 궁금증을 유발한다. 화기애애하게 웃고 있는 회원들과, 멀리서 그들을 향해 귀를 기울이는 박명수의 모습이 과연 무슨 일이 있었는지 호기심을 자극한다.‘놀면 뭐하니?’는 이날 평소보다 5분 앞당긴 오후 6시 25분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr