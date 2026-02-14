사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영의 연기 변신이 기대를 모으고 있는 가운데 우월한 미모가 눈길을 끈다.최근 이세영은 자신의 인스타그램에 광고 브랜드 해시태그와 함께 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 이세영은 베이지 톤 벽면을 배경으로 브라운 가죽 재킷에 블랙 미니 스커트를 매치한 채 낮은 단 위에 쪼그려 앉아 고개를 살짝 숙이고 있다. 블랙 로퍼와 그레이 삭스를 더해 클래식하면서도 힙한 무드를 완성했고 블랙 숄더백을 한쪽 어깨에 걸쳐 자연스러운 실루엣을 살렸다. 다른 사진에서는 대형 화분이 놓인 외벽 앞에서 옆선을 드러낸 채 서 있어 늘씬한 각선미가 돋보인다.또 거울 셀카 컷에서는 화이트 톤 공간 안에서 재킷과 니트, 미니스커트를 레이어드한 스타일링을 선보이며 시크한 표정으로 카메라를 응시했다. 간결한 인테리어와 절제된 색감이 어우러지며 이세영 특유의 도회적인 분위기를 배가했다.이를 본 팬들은 "모야모야 짱 힙한 언니자냐" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "완전 섹시해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 이세영은 디즈니+ '재혼 황후'를 통해 정부 역할에 도전해 충격을 자아낸 바 있다. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr