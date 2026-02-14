사진 = 이채민 인스타그램

배우 이채민이 화보 비하인드 컷을 방출하며 우월한 피지컬을 뽐냈다.최근 이채민은 자신의 인스타그램에 "GQ 비하인드"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이채민은 클래식한 실내 공간의 줄무늬 소파에 길게 몸을 뉘어 포즈를 취했다. 벽면에는 금장 프레임의 대형 초상화가 걸려 있고 조각 장식의 스탠드 조명과 패턴 러그가 더해져 고풍스러운 무드를 만들었다. 다른 사진에서는 젖은 듯 흐트러진 헤어스타일에 스트라이프 셔츠를 입고 소파에 앉아 옆을 바라보며 또렷한 이목구비를 드러냈다.창가 앞 컷에서는 주황색 셔츠를 풀어 입고 보랏빛 팬츠를 매치해 다리를 교차한 채 기대 섰고 이어진 근접 컷에서는 보라색 재킷을 깊게 오픈한 스타일링으로 강렬한 눈빛을 담아냈다.이를 본 팬들은 "너무 잘생겼다" "늘 응원합니다" "기럭지 대박" "화이팅" "진짜 사랑해요" "늘 멋져요" 등의 댓글을 달았다.앞서 이채민은 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 종영 인터뷰에서 공개열애 중인 배우 류다인과의 '럽스타그램' 의혹에 대해 해명한 바 있다. 당시 이채민은 의혹에 대해 "의도를 가지고 낀 건 아니고 패션으로 낀 거다"며 "종방연은 즐기자는 마음으로 참석했는데 사진이 찍힐 줄 몰랐다"고 했다. 이어 "굳이 따지면 제 실수인 것"이라고 해명했다. 그러면서도 커플링 여부를 묻는 질문에는 "그건 비밀"이라고 웃으며 답했다.한편 2000년생인 이채민은 '캐셔로'에 출연했다. 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'는 결혼자금과 집값 부담에 시달리는 평범한 직장인 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 세지는 초능력을 얻게 되며 벌어지는 이야기를 그린 생활밀착형 히어로물이다. 이채민은 극 중 강한나와 남매로 등장해 히어로들의 능력을 노리는 조직 '범인회'의 핵심 빌런으로 활약한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr