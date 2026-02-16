박나래 빠진 '전국 1등', 박하선이 채웠다…미식가라더니 "내가 어남 선생 키워"

사진제공=MBC

MBC '전국1등'이 설 특집으로 다시 돌아온다. '전국1등' 첫 번째 주제는 한국인이 좋아하는 식재료인 ‘돼지’로 제주 난축맛돈·이천 YBD·진안 우리흑돈 세 품종이 자존심을 건 치열한 한 판 승부를 벌일 예정이다.이번 '전국1등'에는 박나래가 하차하고 배우 박하선이 새롭게 합류해 눈길을 끈다. 평소 먹는 걸 좋아한다고 밝힌 박하선은 “제가 어남 선생을 키웠다”라고 말하며 미식가다운 면모를 드러냈다. 여기에 문정훈 교수, 이원일 셰프, 신기루, 박지민 아나운서로 구성된 미식단이 함께해 돼지를 더욱 맛있게 즐기는 팁과 생생한 리액션으로 현장 분위기를 한층 끌어올렸다는 후문이다.각 지역을 대표한 3MC도 직접 현장을 찾아 돼지를 맛보며 장점을 적극 어필했다. 먼저, 최고의 돼지를 찾기 위해 ‘봉준호 감독’으로 변신한 문세윤이 제주를 찾아 난축맛돈의 진가를 확인했다. 소고기 마블링을 연상케 하는 삼겹살부터 육즙이 줄줄 흐르는 돈마호크까지 풀코스로 이어지자 스튜디오는 감탄으로 가득 찼다. 이를 지켜보던 신기루는 “한 편의 영화를 본 것 같은 감동”이라며 극찬을 전했고, 문세윤은 “돼지는 내 영역”이라며 3MC 사이 불꽃 튀는 신경전을 예고했다.특히 제주 대표단에는 '흑백요리사2'에 출연해 화제를 모은 송훈 셰프가 깜짝 등장해 모두를 놀라게 했다. 그는 난축맛돈을 알리기 위해 힘을 쏟고 있다고 남다른 애정을 드러내며 제주 지역에 응원을 보탰다.박하선이 맡은 이천 지역 영상에서는 농민들을 위해 이천 돼지 YBD 품종을 활용한 요리를 소개해 출연진들의 탄성을 자아냈다. 이를 지켜보던 문세윤은 “아는 맛도 무서운데 모르는 맛도 굉장히 무섭다”며 솔직한 고백을 전했다.진안에서는 김대호와 후배 아나운서 박지민이 함께 우리흑돈 농장을 운영 중인 농민을 만났다. 그는 “제주 흑돼지랑은 비교할 수도 없이 진안 흑돼지가 맛있다”고 자신감을 드러내 치열한 흑돼지 대결을 예고한다. 이어진 VCR에서 김대호는 후배를 위해 ‘우리 흑돈’으로 만든 캠핑 요리를 선보여 영상을 보는 모든 이들의 군침을 돌게 만든다. 펑펑 내리는 눈 속에서 펼쳐진 우리 흑돈 만찬을 지켜보던 제주 대표 문세윤은 “제작진이 눈 뿌린 거 아니냐”고 농담 섞인 견제를 던져 모두의 웃음을 자아냈다.이번 회차에서는 지난 추석 특집과는 다른 최종 투표 방식이 도입된다. 평가단이 세 지역의 삼겹살을 직접 구워 먹은 뒤 블라인드 테스트로 선택하는 방식으로 수십 개의 버너가 놓인 장관에 미식단은 “장관이다”라며 감탄했다. 과연 평가단의 선택은 어디로 향할지 관심이 모인다.'전국1등' 첫 방송은 16일 오후 8시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr