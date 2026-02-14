박신혜, 결국 폭발했다…직원 무시 발언하더니, 심기 건드리자 본색 ('미쓰홍')

사진제공=tvN

박신혜가 인내심의 한계를 느끼고 ‘불도저’의 본능을 터뜨린다.14일 오후 9시 10분 방송되는 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 9회에서는 여러 변수로 인해 뜻대로 되지 않는 언더커버 작전으로 골치가 아픈 홍금보(박신혜 분)가 점차 민낯을 드러내는 모습이 펼쳐진다.공개된 스틸에는 홍금보와 리서치부 부장 차중일(임철수 분)의 살벌한 대치가 담겼다. 홍금보는 싸늘한 표정으로 차 부장을 노려보고, 이어 바닥에 나뒹구는 차 부장의 모습이 포착돼 놀라움을 안긴다. 평소 구시대적인 발언과 부하 직원을 무시하는 행위로 홍금보의 심기를 건드려 온 차 부장이었기에, 아슬아슬했던 두 사람의 갈등이 드디어 폭발한 것인지 궁금증을 자아낸다.부리나케 달려온 ‘소.방.차’ 멤버 소경동(서현철 분) 부장과 방진목(김도현 분) 과장은 물론, 위기관리본부 본부장 알벗 오(조한결 분)와 이용기(장도하 분) 과장까지 모두 눈앞에서 벌어진 상황에 어안이 벙벙해한다. 특히 알벗 오는 모든 상황이 마무리된 후 씩씩대는 홍금보를 달래며 여전히 가라앉지 않은 그의 분노에 공감을 표현한다. 두 사람이 일으킨 소동이 한민증권 전체가 떠들썩해진다고 해 그 사연에 호기심이 유발한다.언더커버 임무를 수행하기 위해 그동안 불같은 성격을 잠재워 온 홍금보를 결국 폭발하게 한 차 부장의 언행이 무엇인지, 말단 사원이 일으킨 대반란이 어떤 결말로 매듭지어질지는 이날 방송되는 ‘언더커버 미쓰홍’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr