사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 김시현이 명문고 출신임을 밝혔다.13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 '무지개 말 달리자' 특집 세 번째 주인공으로 김시현 셰프의 일상이 공개됐다.김시현은 '흑백요리사2'에서 "아기 맹수"라는 닉네임과 귀여운 포즈로 화제가 된 바 있다. 전현무는 "국내 유일의 미슐랭 레스토랑을 3스타까지 모두 거친 엘리트 셰프다. '흑백요리사'에서 '앙'으로 존재감을 뽐냈던 분"이라고 소개했다.말띠는 아니지만, '말 달리자' 특집에 출연한 김시현은 "올해 말처럼 달려보고자"라고 설명했다. 그러면서 "'나 혼자 산다' 애청자다. 무지개 회원이 된다는 게 신나고 긴장된다"며 해맑은 모습을 보였다.자취 7년 차, 김시현의 집이 공개됐다. 심플한 침실과 다르게 거실에는 거대한 팬트리가 자리했다. 2000년생인 그는 "고3 때부터 자취를 했다. 이사한 지 한 달 좀 안 됐다. 개인 주방 없어서, 작업실 겸 쓸 수 있는 주방 큰 공간으로 이사했다"고 이야기했다.어린 나이부터 미슐랭 3스타 레스토랑에서 일한 김시현은 "고등학교 졸업 직후 바로 취업하다 보니까 경력이 없었다. 학창 시절 만든 포트폴리오와 편지를 써서 냈다"고 털어놨다. 입학도 힘든 한국조리과학고등학교 졸업한 그에게 기안84는 "엘리트 코스를 밟았네"라며 감탄했다.오전 7시 기상한 김시현은 민낯 공개에 부끄러움을 드러냈다. 아침부터 손톱을 깎는 모습에 다들 놀라워하자, 그는 "칼질할 때 잘리기도 해서 강박처럼 짧은 손톱 유지한다"고 설명했다.전현무는 "아침 뭐해 먹을지 너무 궁금하다"며 기대감을 내비쳤다. 그러나 김시현이 라면을 꺼내 들자 놀라워했다. 그는 "라면 진짜 좋아한다. 오늘은 냉이 된장라면"이라며 레시피를 공개했다. 마지막에 멸치 액젓으로 마무리하자, 기안84는 "맛있겠다. 사람들이 많이 따라 하겠다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr