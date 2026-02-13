사진=최정윤 SNS

사진=최정윤 SNS

배우 최정윤(49)이 재혼 소식을 알린 가운데 그의 최근 일상이 주목받고 있다.최정윤은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "분위기도 음식도 최고였더랬지"라는 문구와 함께 세 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최정윤이 딸과 함께 한 호텔 내부와 외부에서 여유로운 여행 분위기를 만끽하고 있는 모습. 그는 "4박 동안 늘 새로움을 맛봤다"며 여행에 대해 "너무 편안했다"고 전했다.지난 12일 유튜브 체널 '투잡뛰는 최정윤'에는 '여러분께 이야기할까 고민 많이 했어요'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 최정윤은 친구들과 모인 자리에서 재혼 사실을 털어놨다.최정윤은 재혼 사실을 밝히게 된 배경에 대해 "싱글맘이라는 프레임이 크게 박혀 있는 것 같았다. 이 프레임을 벗겨내야겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.남편은 5살 연하의 비연예인 사업가다. 과거부터 알고 지내던 사이인 것으로 알려졌다. 최정윤은 남편에 대해 "같이 골프를 몇 번 쳤고, 사업을 한다기에 제가 홍보를 도와주기도 했다"고 말했다. 이어 "사실 제 친구를 소개해 주려고 했던 사이인데, 어떻게 하다 보니 연하가 됐다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr