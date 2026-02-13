사진=최정윤 SNS
사진=최정윤 SNS
배우 최정윤(49)이 재혼 소식을 알린 가운데 그의 최근 일상이 주목받고 있다.

최정윤은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "분위기도 음식도 최고였더랬지"라는 문구와 함께 세 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 최정윤이 딸과 함께 한 호텔 내부와 외부에서 여유로운 여행 분위기를 만끽하고 있는 모습. 그는 "4박 동안 늘 새로움을 맛봤다"며 여행에 대해 "너무 편안했다"고 전했다.
사진=최정윤 SNS
사진=최정윤 SNS
지난 12일 유튜브 체널 '투잡뛰는 최정윤'에는 '여러분께 이야기할까 고민 많이 했어요'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 최정윤은 친구들과 모인 자리에서 재혼 사실을 털어놨다.

최정윤은 재혼 사실을 밝히게 된 배경에 대해 "싱글맘이라는 프레임이 크게 박혀 있는 것 같았다. 이 프레임을 벗겨내야겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.

남편은 5살 연하의 비연예인 사업가다. 과거부터 알고 지내던 사이인 것으로 알려졌다. 최정윤은 남편에 대해 "같이 골프를 몇 번 쳤고, 사업을 한다기에 제가 홍보를 도와주기도 했다"고 말했다. 이어 "사실 제 친구를 소개해 주려고 했던 사이인데, 어떻게 하다 보니 연하가 됐다"고 덧붙였다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지