가수 겸 방송인 이지혜가 '인중 축소술' 이후 달라진 외모에 대해 솔직한 만족감을 드러냈다.12일 이지혜의 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 "153만 인플루언서 명예 영국인, 영국 남자와 연애부터 결혼까지 풀 스토리"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상 초반, 이지혜는 메이크업을 전혀 하지 않은 민낯으로 등장해 눈길을 끌었다. 이어 "변신 과정을 다 보여줄 거다"며 외모에 대한 자신감을 보냈고, 메이크업을 한 후 변신했다며 얼굴을 거울 가까이로 들이댔다.민낯과는 확 다른 화려한 비주얼을 자랑하며 이지혜는 "솔직히 너무 좋아", "너무 흡족하다", "다른 삶을 사는 느낌이다"며 물오른 미모 자신감을 보였다. 또한 "'케데헌' 이재 씨 닮지 않았냐"며 너스레를 떨었다.앞서 이지혜는 지난해 "인중이 길다는 게 오랜 콤플렉스였다"며 "나이가 들수록 더 길어지는 느낌이 들어 상담을 받았고, 그 과정에서 수술을 권유받아 용기를 냈다"며 인중 축소 수술 사실을 직접 밝힌 바 있다.수술 직후에는 다소 어색해진 얼굴로 화제를 모으기도 했다. 당시 그는 마스크를 쓰거나 ,영상에 자체 모자이크를 넣어 등장하며 조심스러운 모습을 보였따. 그러나 최근에는 한층 자연스러워진 모습으로 카메라 앞에 서며 확연히 달라진 분위기를 보여주고 있다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 현재 방송 활동과 함께 개인 채널 '밉지않은 관종언니'를 운영 중이며, 구독자 수는 100만 명을 넘기며 꾸준한 기기를 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr