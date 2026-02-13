아기가 생겼어요 OST 'Beautiful Days' 음원 커버 / 사진 = 모스트콘텐츠

가수 소이에 / 사진 = 모스트콘텐츠

싱어송라이터 소이에(soye)가 배우 최진혁·오연서 주연의 채널A 토일 드라마 '아기가 생겼어요'의 OST 여섯 번째 주자로 나섰다.소이에가 참여한 '아기가 생겼어요' OST 'Beautiful Days'(뷰티풀 데이즈)는 따뜻한 어쿠스틱 기타 사운드와 부드러운 음색이 어우러진 보사노바 풍의 곡이다. 두준 역의 최진혁과 희원 역의 오연서의 스릴 넘치는 비밀 연애 에피소드가 이어지는 가운데, 'Beautiful Days'는 매 회 오프닝을 장식하며 두 사람의 핑크빛 순간을 더욱 로맨틱하게 만들었다.이번 OST는 '아기가 생겼어요'의 음악을 책임진 허성진 음악감독이 직접 프로듀싱했다. 해당 음원은 시청자들의 문의로 정식 발매가 결정됐다. 소이에가 참여한 '아기가 생겼어요' OST 'Beautiful Days'는 오는 15일 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.한편, 소이에는 제30회 유재하 음악경연대회 '우리 아빠'로 데뷔한 싱어송라이터로, 이후 'Stop', 'Baila Baila' 등 매력적인 음색과 편안한 무드의 음악으로 사랑받고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr