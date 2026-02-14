박나래 빠지고 아이유로 채운다…맛과 흥 더한 설특집 라인업 [TEN스타필드]

박나래, 아이유/사진=텐아시아DB

사진제공=KBS, SBS, MBC

사진=MBC '전국 1등', '셰프의 DNA'

닷새간의 설 연휴가 시작됐다. 이번 명절에는 다양한 파일럿 프로그램 대신 검증된 콘텐츠들을 선보이는 흐름이다. 지상파는 시청률을 보장하는 콘서트로 안방극장 공략에 나섰다. MBC는 다채로운 음식 프로그램으로 '보는 맛'까지 더했다.설 연휴 지상파 3사는 세대를 아우르는 음악 무대를 준비했다. SBS는 성시경, MBC는 아이유를 내세웠고, KBS는 '트롯대잔치'를 준비했다.가장 먼저 SBS '설 특집 콘서트 성시경'이 오는 14일 오후 8시 30분 방송된다. 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 '콘서트 성시경'의 TV 판이다. 데뷔 25주년을 맞은 성시경의 대표곡들로 채워질 예정이다. '우린 제법 잘 어울려요', '좋을 텐데', '거리에서', '너의 모든 순간', '희재' 등과 함께 화사와의 '굿 굿바이'(Good Goodbye)' 듀엣 무대도 볼 수 있다.KBS는 '2026 복 터지는 트롯대잔치'로 안방극장 공략에 나선다. 송가인, 박서진, 박지현 등이 출연하고, '2024 KBS 연예대상' 주인공인 이찬원이 단독 MC를 맡았다. 선후배 트로트 가수들의 다양한 협업 무대들과 신곡들도 준비되어 있다, 설 당일인 오는 17일 오후 7시 40분 방송된다.같은 날 MBC는 아이유 콘서트를 준비했다. 17일 오후 9시 30분부터 만날 수 있는 'MBC 설 특집 슈퍼 스테이지 아이유 콘서트: 더 위닝'은 2024년 9월 열린 아이유의 월드투어 겸 첫 상암벌 입성 공연을 담았다. 당시 10만 관객이 모인 이 콘서트는 드론쇼와 폭죽 등의 무대 연출로 화제를 모은 바 있다. 아이유는 오는 4월 처음 방송되는 '21세기 대군 부인'으로 MBC 안방극장을 찾을 예정이다.명절 하면 빼놓을 수 없는 음식 콘텐츠도 있다. MBC는 지난해 추석 특집으로 방송된 '전국 1등'을 이번 설날에도 선보인다. 기존 MC였던 박나래는 이른바 '주사 이모 논란'과 매니저 갑질 의혹으로 방송 활동을 중단하면서 빠졌고, 배우 박하선이 빈자리를 채웠다.문세윤, 김대호, 박하선 3 MC로 교체된 '전국 1등'은 전국을 대표하는 특산물들이 한자리에 모여 경쟁을 펼치는 프로그램이다. 맛 평가와 함께 특산물이 탄생하기까지의 과정, 그 뒤에 숨은 사람들의 이야기도 조명할 것으로 기대된다. 16일 오후 8시 10분 첫 방송을 시작으로 23일 오후 9시, 3월 2일 오후 9시 3부작으로 방송된다.한식을 다루는 다큐멘터리도 준비됐다. MBC '셰프의 DNA'는 배우 류수영과 벨기에 입양아 출신 셰프 애진 허이스가 전북 정읍에서 '손맛 한 상'을 완성해가는 과정을 담는다. 지역 특산물과 전통 음식을 바탕으로 메뉴를 개발하고, 애진 허이스가 한식을 통해 자기 뿌리를 되짚는 과정을 담는다. 오는 16일 오전 8시 20분 방송된다.설 당일에 전파를 타는 MBC '밥상의 발견'은 밥상에 숨겨진 맛과 지혜, 아름다움을 찾아 떠나는 프로그램이다. 배우 장근석이 진행을 맡고 선재 스님과 윤남노, 파브리, 데이비드 리 등 요리 전문가들이 참여했다. 지난 10일 첫 방송을 했고, 오는 17일 2부가 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr