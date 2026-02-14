사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 화려한 미모를 뽐냈다.최근 유인영은 자신의 인스타그램에 "간만에 메이크업을 해보았지요.."라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 유인영은 실내 계단 위에 서서 카메라를 내려다보는 각도로 셀카를 촬영한 모습이다. 브라운 톤의 단정한 헤어스타일에 또렷한 아이 메이크업과 은은한 블러셔가 더해져 맑고 선명한 이목구비가 강조됐다. 핑크 계열 상의 위에 블랙 재킷을 걸쳐 대비를 줬고, 목에는 레드 컬러 초커를 매치해 포인트를 살렸다. 자연광이 스며드는 실내 공간에서 계단과 벽면이 배경으로 자리하며 군더더기 없는 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 이쁘시다 연예인 1등", "화이팅", "인형인가", "청순하셔요" 등의 댓글을 달았다.앞서 유인영은 유튜브 채널 '인연인영'에서 '제주도에서 포르쉐 타고 질주! 포르쉐 올레 드라이브'라는 제목의 영상을 공개한 바 있다. 영상에서 유인영은 포르쉐 오너임을 밝히며 "구매를 고려했던 포르쉐 911을 직접 운전해 봤다"고 밝혔다. 유인영이 소유한 포르쉐 카이엔의 가격은 약 1억 5천만원대로 알려졌다.한편 1984년생인 유인영은 과거 종방한 KBS 2TV 주말극 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 밝고 에너지 넘치는 모습으로 김동완과 핑크빛 로맨스 연기를 선보여 시청자들의 호평을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr