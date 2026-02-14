SNS

배우 김선호가 다시금 밝아진 모습을 보였다.지난 13일 '비밀통로' 제작사 측은 공식 계정에[#비밀통로 : 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐀𝐋] 👥️첫공 페어 사진 공개 ❝당신을 기다리고 있었거든요.❞ 동재 ∞ #김선호 서진 ∞ #이시형"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김선호는 개막날에 맞춰 이시형과 함께 인증샷을 남긴 모습. 한층 밝아진 모습으로 팬들을 반기고 있다.앞서 김선호는 1인 법인 설립 및 정산 구조와 관련해 조세 회피 의혹에 휩싸였다. 해당 법인을 서울 용산 자택 주소지에 두고 가족을 임원으로 등재해 급여를 지급하거나, 법인 카드를 사적으로 사용했다는 의혹도 제기됐다.김선호 측은 "과거 전 소속사로부터 정산받은 적은 있으나, 현재는 법인 운영을 중단했고 행정적 폐업 절차도 마무리 단계"라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr