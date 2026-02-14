사진=텐아시아DB

박정민 / 사진제공=샘컴퍼니

배우 박정민이 영화 '휴민트'(감독 류승완)를 통해 그동안 잘 보여주지 않았던 진한 멜로와 남성적인 액션을 동시에 선보인 소감을 밝혔다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '휴민트'에 출연한 배우 박정민을 만났다. '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. 박정민은 북한 보위성 조장 박건 역을 맡았다. 여전히 마음에 둔 전 약혼녀 채선화(신세경 분)가 위험에 처하자 그녀를 구하기 위해 사투를 벌이는 인물을 연기했다.박정민은 대본을 처음 받았을 당시를 떠올리며 "이 정도로 멜로 드라마의 성격이 강하다고는 생각하지 못했다"고 솔직하게 말했다. 그는 "좋았던 건 박건이라는 인물의 감정적 진폭 변화가 굉장히 크다는 점이었다"며 "이 영화가 앞으로 나아가는 데 있어서 계속 방점을 찍는 인물이라는 느낌이 들었다"고 설명했다.작품 공개 이후 액션과 멜로 모두에 대한 호평이 이어지고 있는 상황. 박정민은 "제 영화를 몇 편 보셨던 분들이라면, '박정민이라는 배우가 이제껏 보여준 것과는 다른 캐릭터를 연기했구나' 정도는 생각해주실 거라는 기대는 있었다"고 말했다. 다만 "이렇게까지 좋은 이야기를 들을 거라고는 예상하지 못했다"고 털어놨다.강렬한 첫 등장부터 순애보 사랑까지 박정민은 남성적인 매력을 이번 영화를 통해 보여준다. 캐릭터의 외적 매력을 위해 15kg가량 감량하기도 했다. 그는 "영화 '얼굴' 촬영을 마치고 재작년 7~8월쯤부터 러닝을 시작했다"며 "가볍게 시작했는데 어느 순간 지갑이 털리고, 내가 나랑 경쟁하고 있더라. 꽤 많이 뛰었고, 그러다 보니 자연스럽게 살도 많이 빠졌다"고 했다. 이어 "제가 할 수 있는 다이어트 방법 중에서는 러닝이 최고였다"고 이야기했다. 또한 "살 자체보다 부기가 빠지는 게 중요하더라"며 "캐릭터가 퍼석하게 말라 있는 느낌을 주고 싶었다. 러닝 후 얼굴이 골지는 그 느낌을 살리려고 노력했다"고 전했다.박정민은 군사전문기자에게 총기 액션에 관한 도움을 받기도 했다고. 그는 "파지법, 이동하면서 총 쏘는 방법, 사주경계 하는 법 같은 교육을 몇 차례 받았다"고 말했다. '생활밀착형 연습'도 자연스러운 총기 액션이 나올 수 있었던 비결이었다. 그는 "박건이 사용하는 총과 같은 브랜드의 비슷한 비비탄 총을 쿠팡에서 팔길래 샀다. 거실에 두고 계속 잡아보며 연습했다"며 "진짜로 쏘는 건 아니니까 발사 자체는 어렵지 않았지만, 탄창을 한 번에 넣는다거나 허리춤에서 총을 바로 빼는 동작들을 계속 연습했다"고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr