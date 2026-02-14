사진=김지수, 박서준 SNS

'슈퍼스타K2'의 출신 가수 김지수(36)가 결혼한다.배우 박서준은 지난 13일 자신의 SNS에 '내가 더 행복하네~'라는 문구와 함께 사진 한 장을 게재했다. 이날 공개된 사진 속에는 김지수의 결혼식 청첩장이 담겼다. 김지수는 웨딩드레스를 입은 신부와 얼굴을 맞대고 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.김지수는 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'에서 최종 5위를 기록한 바 있다. 그는 과거 박서준의 보컬 트레이너로 활동하며 인연을 맺었다. 박서준은 2017년 김지수의 곡 'Dream All Day' 뮤직비디오에 출연하며 우정을 드러낸 바 있다.김지수는 앞서 예비 신부에 대해 "철없던 시절부터 바버숍 원장이 되기까지 나를 늘 감싸준 사람"이라며 "그가 없었다면 바버숍을 시작하는 것도 쉽지 않았을 것"이라고 고마움을 전했다.김지수는 오는 3월 28일 결혼식을 올릴 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr