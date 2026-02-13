연예인 특권 없다더니…'흑백' 유명 셰프, 미모의 여성에 "서비스 계속 보내" ('사당귀')

사진제공=KBS

'흑백요리사'로 얼굴을 알린 데이비드 리가 미모의 아내 로사와 음식으로 맺어진 드라마 같은 첫 만남을 공개한다.오는 15일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 ‘고기갱스터’로 알려진 데이비드 리가 미국인 아내 로사를 공개한다. 아내 로사는 영화 배우 같은 미모로 시선을 집중시킨다. 데이비드 리는 매장에서의 카리스마 넘치는 모습과 180도 다른 로맨틱한 ‘아내바라기’ 모습으로 충격을 선사한다.데이비드 리는 꿀이 뚝뚝 떨어질 듯한 눈빛으로 난생 처음 보는 함박 미소를 짓는가 하면 “너무 예뻐”를 반복하는 과한 애정 표현과 애교를 쏟아내는 일상을 선보인 것. 주방에서는 말 한마디에 모든 직원들을 긴장하게 만드는 데이비드 리의 모습과는 정반대의 달콤한 모습에 김숙은 “잘 안 웃는 분인데 저런 모습도 있었어요?”라며 충격에 말을 잇지 못한다.데이비드 리는 아내 로사와의 운명적인 첫 만남을 공개한다. 그는 “길에서 우연히 만났었는데, 다음날 로사가 우리 매장에 왔었다”며 첫 눈에 반한 사연을 공한다. 이어 데이비드 리는 “손님으로 온 로사에게 요리를 계속 서비스로 보냈다”라며 “헤드 셰프도 ‘답이 올 때까지 보내라’고 응원했다”고 밝혀 웃음을 자아낸다. 결국 로사가 칵테일로 화답했고, 그 인연이 지금까지 이어졌다는 것.데이비드 리가 자신의 첫인상을 묻자 로사는 “웃겼어. 계속 음식을 서비스로 줬잖아”라며 과거를 회상하며 미소 지어 또 다시 데이비드 리의 잇몸 미소를 불러온다. 이어 로사가 “요리 서비스를 3개나 받은 거 같아. 나한테 왜 서비스를 줬어?”라고 묻자 데이비드 리는 “예쁘니까”라고 단번에 답하며 눈만 마주쳐도 활활 불타오르는 신혼 부부 같은 모먼트를 자아낸다.그동안 데이비드 리는 “스타라고 해서 일반 손님들과 다른 특별한 서비스는 없다”라고 밝혀 왔지만, 사랑 앞에서 서비스 릴레이가 끝없이 이어졌던 고백에 모두들 기함을 했다는 후문이다.‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr