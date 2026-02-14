사진제공=KBS 2TV

'은애하는 도적님아' 속 남지현, 문상민이 마침내 두 번째 입맞춤을 시작한다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'가 13, 14회 방송을 앞두고 깜짝 스포일러를 공개했다. 그동안 홍은조(남지현 분)와 도월대군 이열(문상민 분)은 저잣거리에서의 운명적인 첫 만남 이후 꽃비 내리는 밤, 첫 입맞춤을 계기로 서로의 마음에 깊게 뿌리내렸다. 하지만 도적과 대군이라는 신분 차이를 비롯해 혼란한 사회 등 수많은 장애물이 홍은조와 이열의 사이를 가로막고 있는 상황.그럼에도 불구하고 홍은조와 이열은 휘몰아치는 운명의 소용돌이 앞에서 서로를 지키기 위한 최선의 선택을 고민하며 나름의 방식으로 마음을 나누고 있다. 특히 홍은조를 살리기 위해서라면 죽음까지 대신할 수 있다는 이열의 연정이 뭉클함을 더한 가운데 홍은조와 이열의 마음이 맞닿을 수 있을지 궁금해진다.이런 가운데 공개된 사진 속에는 모두가 잠든 밤, 포목점에서 둘만의 시간을 보내고 있는 홍은조와 이열의 눈맞춤이 담겨 눈길을 끈다. 서로를 바라보는 이들의 눈빛 속에는 생과 사의 고비를 넘나들며 나눴던 수많은 감정이 서려 있다.'은애하는 도적님아' 13회는 14일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr