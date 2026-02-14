사진=텐아시아DB

사진제공=사람엔터테인먼트

배우 최수영이 일본 오디션 프로그램에 프로듀서 대표로 합류한다. 현재 최수영은 배우 정경호와 14년째 공개 열애 중이다.일본 최대 규모의 서바이벌 오디션 프로그램 'PRODUCE 101 JAPAN'의 네 번째 시리즈, 'PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)'에 최수영이 SEKAI 프로듀서 대표로 합류한다.'PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)'는 시리즈 최초로 프로그램의 규모를 일본에서 전 세계로 확장한 글로벌 오디션이다. 이번 시즌에서는 전 세계 동시 방영과 글로벌 투표 시스템이 처음으로 도입되며 일본에서는 Lemino를 통해, 그 외 한국을 포함한 글로벌 지역에서는 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 전 세계에 동시 방영된다. 국민 프로듀서와 SEKAI 프로듀서는 물론 전 세계 시청자들이 함께 참여해 새로운 글로벌 보이 그룹을 직접 만들어갈 예정이다.SEKAI 프로듀서 대표로 'PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)'를 이끌어갈 최수영은 2002년 한·일 합작 오디션 프로그램 'ASAYAN'을 통해 결성된 그룹 Route 0로 일본에서 먼저 데뷔한 최초의 한국 아티스트다. 이후 소녀시대로 활동하며 K-POP의 세계적 확산을 이끈 그는 음악을 비롯해 방송, 광고, 패션 등 다양한 문화 영역에서 영향력을 발휘하며 한류를 대표하는 인물로 자리매김했다.특히 일본에서는 해외 아티스트 가운데 역대 데뷔 앨범 최고 성적을 기록한 바 있으며, 소녀시대 일본 정규 앨범 'GIRLS GENERATION', 'GIRLS & PEACE', 'LOVE & PEACE'가 오리콘 차트 상위권을 차지하기도 했다. 또 아레나 및 돔 투어를 통해 일본 전역에서 탄탄한 팬덤을 구축해 오며 한국 여자 아티스트 기준 일본 콘서트 최다 누적 관객 수인 81만 명을 동원하는 등 현지에서도 독보적인 존재감을 입증했다.이번 참여를 통해 최수영은 글로벌 무대에서 경쟁하는 참가자들의 성장과 가능성을 함께 지켜보며 '‘PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)'가 지향하는 새로운 비전을 완성해 나갈 예정이다. 글로벌 멀티테이너로서 오랜 시간 축적해 온 경험과 시선을 바탕으로 그가 보여줄 새로운 활약에 이목이 집중되고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr