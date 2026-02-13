/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

방송인 박명수의 등장에 술렁거린다.설 특집 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '쉼표, 클럽' 긴급 번개 모임으로 꾸며진다. 동호회 회장 유재석(폐오르간)과 회원들 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)는 신입 회원을 맞이한다.공개된 사진 속 '쉼표, 클럽' 번개 모임에 합류한 신입 회원 박명수의 강렬한 비주얼이 시선을 강탈한다. 박명수는 드라마 '꽃보다 남자' 구준표를 떠올리게 하는 파마 머리에 선글라스를 착용, 여기에 빨간색 슈트에 모피 코트를 착장한 스타일로 존재감을 발산한다.그냥 문만 열고 들어왔을 뿐인데 웃기는 박명수의 등장에 식당 안은 초토화된 모습이다. 회원들은 "외계인이냐", "장구벌레인 줄 알았다", "비주얼 살벌하다"라고 격하게 반응하며 술렁인다. 특히 유재석은 "(영화 '관상') 이정재 이후 최고의 등장씬이다"라면서 웃음을 터뜨린다.이어 박명수는 자신의 닉네임을 "젠슨 박이다"라고 소개하면서, 한국에 급거 귀국한 AI전문가 설정을 추가한다. 이에 하하는 "닭 장사 하시지 않았냐"라면서 과거를 폭로하고, 박명수는 손가락을 부르르 떨며 공격을 개시한다. 박명수는 신입 회원이지만 기존 회원들의 기강을 잡으며 '쉼표, 클럽'을 뒤흔들어, 어떤 활약을 펼쳤을지 관심이 집중된다.박명수의 등장은 예고편 공개만으로도 화제를 모았다. 네티즌들은 "수양대군 등장씬 능가한다", "등장으로 끝냈다", "얼굴 기세로 밀어붙이네" 등 다양한 반응을 보여, 본 방송에 대한 기대감을 높였다.MBC '놀면 뭐하니?'는 14일 평소보다 5분 앞당긴 오후 6시 25분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr