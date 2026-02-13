이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '소비요정의 도시탐구'

방송인 서동주가 직접 경매를 통해 낙찰받은 도봉구 12억 주택을 구입하게 된 이유를 밝혔다.12일 '소비요정의 도시탐구' 채널에는 "폐가 수준에서 동화 속 저택으로 서동주가 피땀눈물 흘려 완성한 역대급 반전 인테리어 (대가족이 사는 집?) 도봉구 창동 52평 주택"라는 제목의 영상이 게재됐다.서동주는 해당 부지를 선택한 이유에 대해 "남편과 시드머니가 크지 않았다. '이걸로 무엇을 할 수 있을까' 고민했다"고 털어놨다.경매를 공부하기 시작했다며 서동주는 "직접 학원 수업을 듣고 임장을 다니며 배웠다"며 "시세보다 약 20% 저렴하게 매입할 수 있었다"고 설명했다.서동주가 구입한 12억 주택은 대지 면적 52평 규모로, 거주 공간 20평과 마당 30평으로 구성됐다. 50년 된 노후 주택의 뼈대만 남기고 리모델링을 진행했다고. 거실 대신 주방을 전면에 배치하는 등 직접 인테리어 아이디어를 냈다.해당 주택은 앞서 EBS '건축탐구의 집'에 소개될 만큼 독특한 구조로 화제를 모은 바 있다.또 결국 서동주가 낙찰받은 주택의 소재지인 도봉구 창동 일대는 최근 재개발 구역으로 확정돼 겹경사를 맞았다.한편 서동주는 지난 6월 4세 연하 연예계 종사자와 재혼했다. 신혼집으로 해당 단독주택을 선택했다. 해당 주택은 1970년대에 지어진 구옥을 리모델링해 내부 면적은 건축면적 기준 약 20~21평 정도. 시세 12억가량으로 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr