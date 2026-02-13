사진 제공=카카오 엔터테인먼트

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 13일부터 15일까지 서울 성수역 인근에서 팝업 공간과 청음실을 운영한다. 이번 행사는 아카이빙 서비스인 '음악서랍' 탭 개편을 기념해 기획된 브랜드 캠페인 '멜론, 음악 기록 시대 시작'의 일환이다.성수역 3번 출구 인근에 설치될 팝업 공간에서 방문객은 멜론에 축적된 다양한 음악 기록을 확인할 수 있다. 팝업 참여 고객에게는 멜론 청음실 프로그램에 참여할 수 있는 권한이 주어진다.성수율 뮤직에 마련되는 청음실은 '나의 첫 인생곡이 탄생하던 날', '최애 자랑하기 바빴던 학교 쉬는 시간', '추운 겨울 귤 까먹으며 듣던 노래', '청춘의 한가운데에서 힘이 돼준 노래' 등 네 가지 음악 테마로 구성되며 시간대별로 운영될 예정이다.방문객은 음악을 감상하며 가수 키키, 가수 보이넥스트도어(성호), 가수 알파드라이브원(상원, 안신), 가수 올데이 프로젝트(영서), 가수 카더가든 등 총 17팀의 아티스트가 멜론에 남긴 음악 기록을 함께 살펴볼 수 있다.'멜론, 음악 기록 시대 시작' 캠페인의 과정으로 멜론 내 데이터와 기록을 조명하는 '음악 기록 어워드'도 지난 10일부터 진행되고 있다. 2004년 11월 16일 서비스 개시 이후 첫 스트리밍을 기록한 이용자 등에게는 소정의 부상이 전달됐다.최근 음원 스트리밍 플랫폼들이 오프라인 체험 행사를 통해 이용자 확보에 나선 가운데 멜론은 가장 적극적인 움직임을 보이고 있다. 이는 성수율 뮤직이나 연남동 틸트 같은 전문 음악 청취 공간이 주목받는 최신 흐름을 반영한 행보로 분석된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr