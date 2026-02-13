'48세 돌싱' 홍진경, 결국 전남편 떠올렸다…"'이혼숙려캠프' 보면 배우자 더 예뻐 보여" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

홍진경(48)이 전남편을 간접적으로 언급하다 멈칫했다.지난 12일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배우 윤유선, 부장 판사 출신 변호사 이성호 부부가 게스트로 출연했다.이날 이성호는 "아내와의 결혼 소식이 보도되자 사무실에 불나듯 전화가 밀려왔다. 스포츠뉴스 1면에 단독으로 기사가 났다. 사무실에 카메라를 들고 쳐들어오겠다더라. 그날 출근을 안 했다"고 회상했다.현재 JTBC '이혼숙려캠프'에 조정장으로 출연 중인 이성호. 그는 "아내가 갑자기 출연하라더라. 그냥 방송이면 안 나갔을 텐데 '나가서 조언하면 좋은 영향을 줄 수 있지 않겠냐'고 해서 출연하게 됐다"고 밝혔다.남편의 방송을 본 소감에 대해 윤유선은 “처음에 소개할 때부터 ‘나는 누구? 여긴 어디?’ 이런 표정이더라. 법복 입고 있는 게 너무 어색하다고 했다. 고정 멘트를 되게 어색하게 하더라”며 웃었다.홍진경은 '이혼숙려캠프'의 순기능에 대해 말하며 "되게 독특한 부부들이 많이 나오지 않나. 그걸 보고 집에 가면 배우자가 더 예뻐 보이고 감사하게 된다. 저도 옛날에 '애로부부'라는 프로그램을 했을 때 집에 가면 진짜"라고 하다가 멈칫했다.지난해 이혼을 발표한 홍진경은 전남편을 간접적으로 언급해 "아차 싶다"고 수습했고, 양세찬은 "혼자 사경을 헤매는 걸 간만에 봤다", 주우재는 "망망대해에 떠 있는 줄 알았다"고 놀렸다. 이에 홍진경은 "열차가 스스로 멈췄다"고 자폭해 웃음을 자아냈다.홍진경은 2003년 5살 연상 사업가와 결혼해 2010년 딸을 얻었다. 지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼을 발표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr