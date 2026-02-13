이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

'특종세상' '개그콘서트' 출신 개그맨 김수영이 사업 실패 후 마트 판매원으로 생활 중인 근황을 전했다.12일 방송된 MBN '특종세상'에서 '개그콘서트' 인기 코너 '아빠와 아들'에서 유민상과 부자로 호흡을 맞추며 활약한 개그맨 김수영이 출연했다.이날 방송에서 김수영은 새벽 3시부터 물건을 싣고 이동하며 하루를 시작했다. 그는 "아침에 바로 판매를 시작해야 한다. 지금 안 움직이면 일을 못 한다. 전국 어디든 불리는 곳이면 어디든 간다"고 전했다.5시간을 달려 지방 마트에 도착한 그는 직접 주방용품을 진열하며 판매에 나섰다. 생방송을 통해 주방용품을 홍보하는 모습으로 시선을 끌었다. 김수영은 "예전엔 사람들이 알아보면 불편했는데, 이제는 알아봐 주시면 감사하고 살아있음을 느낀다"고 털어놨다.그는 가난했던 어린 시절을 떠올리며 "너무 가난해 학원도 대학도 못 갔다. 힘들었던 시절을 웃음으로 승화시키자고 생각하다 보니 남을 웃기게 됐다"고 개그맨이 된 계기를 밝혔다. 19세부터 새벽 쓰레기 수거와 고물상 일을 병행하며 모은 돈을 모두 부모님께 드리고, 단돈 5만 원으로 상경해 개그맨이 됐던 과거도 언급했다.데뷔 후 삶은 달라졌다. 김수영은 "광고도 많이 찍고 행사 공연을 다니며 1년에 억대 수입을 벌었다. 지금 생각하면 행복했다""고 회상했다. 하지만 '개그콘서트' 폐지 이후 지인의 권유로 시작한 바나나 유통 사업이 실패하며 빚을 지게 됐고, 이를 갚기 위해 주방용품 판매에 뛰어들었다.특히 투병 중이던 아버지에 대한 죄송함을 드러내며 눈물을 보였다. 그는 "겨울이면 목수 일이 끊겨 명태 덕장에서 일하셨다. 손이 항상 얼어 있었다"며 암 판정을 받고도 가족들에게 짐이 될까 봐 치료를 거부했던 아버지의 사연을 전해 안타까움을 자아냈다.결혼 4년 차인 김수영은 "기름값이 없을 때 아내가 건넨 5만 원이 원동력이 됐다. 그 돈을 더 크게 만들어주고 싶다"며 가족을 위해 최선을 다하는 인생 2막의 포부를 전해 감동을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr