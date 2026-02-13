김지민, 탈모 고백 그 후…미국 사는 ♥남자친구와 공개열애

얼마 전 원형탈모를 고백했던 ‘하트시그널’ 김지민이 럽스타그램에 나섰다.지난 12일 김지민은 자신의 계정에 “오빠가 사는 아름다운 동네. 샌프란을 꾹꾹 담아”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김지민은 미국 샌프란시스코에 사는 남자친구와 커플 사진을 공개했다. 남자친구는 ‘하트시그널’에 함께 출연했던 유이수가 소개시켜준 것으로 알려졌다. 최근 김지민은 남자친구에게 명품 시계를 선물받았다고 영상을 올려 화제를 모으기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr