김지민, 탈모 고백 그 후…미국 사는 ♥남자친구와 공개열애

얼마 전 원형탈모를 고백했던 ‘하트시그널’ 김지민이 럽스타그램에 나섰다.
지난 12일 김지민은 자신의 계정에 “오빠가 사는 아름다운 동네. 샌프란을 꾹꾹 담아”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김지민은 미국 샌프란시스코에 사는 남자친구와 커플 사진을 공개했다. 남자친구는 ‘하트시그널’에 함께 출연했던 유이수가 소개시켜준 것으로 알려졌다. 최근 김지민은 남자친구에게 명품 시계를 선물받았다고 영상을 올려 화제를 모으기도 했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
