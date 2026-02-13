사진=태양 SNS

그룹 빅뱅 멤버 태양이 귀여운 면모를 보였다.태양은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "ㄷㅉㅋ …."라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 태양이 자신의 얼굴에 최근 유행 중인 디저트 두바이 쫀득 쿠기 모양을 합성한 모습. 그의 귀여운 행동에 빅뱅 멤버 지드래곤은 '좋아요'를 누르기도 했다.앞서 지드래곤은 최근 열린 자신의 첫 솔로 팬미팅에서 "올해 빅뱅이 20주년 컴백을 한다"고 밝힌 바 있다.한편 태양은 1988년생으로 올해 37세다. 2018년 배우 민효린과 결혼했으며, 2021년 출생한 아들 한 명을 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr