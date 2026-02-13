그룹 빅뱅 멤버 태양이 귀여운 면모를 보였다.
태양은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "ㄷㅉㅋ …."라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 태양이 자신의 얼굴에 최근 유행 중인 디저트 두바이 쫀득 쿠기 모양을 합성한 모습. 그의 귀여운 행동에 빅뱅 멤버 지드래곤은 '좋아요'를 누르기도 했다.
앞서 지드래곤은 최근 열린 자신의 첫 솔로 팬미팅에서 "올해 빅뱅이 20주년 컴백을 한다"고 밝힌 바 있다.
한편 태양은 1988년생으로 올해 37세다. 2018년 배우 민효린과 결혼했으며, 2021년 출생한 아들 한 명을 슬하에 두고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
