사진=텐아시아 DB

과거 인총차별 저격으로 물의를 빚은 가나 출신 방송인 샘 오취리가 근황을 전했다.최근 유튜브 채널 'K-Story'에는 "'19살에 와서 어른이 되었습니다' 샘 오취리가 5년 만에 꺼낸 진심"이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 진행을 맡은 이자스민 전 의원은 오취리에게 "방송을 꽤 오래 쉬지 않았느냐. PD의 섭외 연락을 받았을 때 망설이지 않았느냐"고 물었다. 이에 오취리는 "깜짝 놀랐다"고 솔직히 털어놓으면서도, 과거 인연이 있던 PD의 연락이었던 만큼 선뜻 출연을 결심하게 됐다고 밝혔다.앞서 오취리는 2020년, 의정부고등학교 학생 일부가 이른바 '관짝소년단'을 패러디하며 얼굴을 검게 칠한 사진을 언급하며 "인종차별적"이라고 공개 저격한 바 있다. 이후 오취리는 약 2년 만에 한 방송에 출연해 "학생들을 비하하려는 의도가 전혀 아니었다"면서 "한국에서 오랫동안 사랑받았는데 이번일로 경솔했음을 느낀다"고 고개를 숙였다.오취리는 "(논란 이후) 많은 분들이 제가 한국을 떠났는지 궁금해 하시던데, 솔직히 갈 곳이 없다"며 "19살에 한국에 왔기 때문에 여긴 제게 집과 같은 곳이다. 집에서 나가 다른 데로 가라고 하면 어디로 가겠느냐"라고 말했다.이어 이 전 의원은 오취리의 근황을 물었다. 그러자 그는 "마음 고생을 많이 했다. 생각보다 훨씬 힘들었지만 주변에 저를 사랑해 주고 응원해 주는 좋은 분들이 많았기 때문에 다행히 잘 버텨왔다"고 답했다.그러면서도 "온라인에서 공격과 악플을 많이 받아 외출을 망설였던 적도 있다는데, 막상 밖에 나가면 식당 이모들이 아들처럼 챙겨주시고 위로해 주셨다"며 "온라인 반응과 너무 달라 처음엔 혼란스럽기도 했다"고 당시를 회상했다.오취리는 "사람들로 인해 상처를 받은 것도 사실이지만, 한편으로는 제 행동과 말로 누군가 상처를 받았을까 죄송한 마음이 컸다"며 "이제는 저를 좋아해 주는 분들에게 더 집중해야겠다. 이 분들이 정말 큰 힘이 된다. 너무 감사하다"고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr