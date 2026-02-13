사진=텐아시아DB

사진=코미디TV

가수 최자가 찐친 김준현을 향한 각별한 애정을 내비친다. 앞서 최자는 2023년 골프의류 회사에 재직 중이라고 알려진 비연예인과 결혼했다.13일 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') '뚱, 만나면 특집' 2부에서는 최자가 김준현을 향한 칭찬을 쏟아낸다. 이날 방송에서는 최자와 개그우먼 신기루가 출연해 두 사람이 추천하는 단골 맛집을 찾아 나선다.김준현, 황제성, 최자는 셋이서 '최자 맛집'을 방문한 가운데, 김준현은 '호로록' 소리와 함께 면발을 야무지게 흡입하며 보는 이들의 침샘을 자극한다. 이를 지켜보던 최자는 김준현의 면 먹는 모습을 두고 "제일 좋아한다"며 복스러운 먹방에 대한 남다른 애정을 표현한다. 이에 황제성이 "옛날 상놈들 문화"라며 농담 섞인 지적을 하자, 최자는 "일본에서 이렇게 먹으면 좋아한다"라고 김준현을 감싸기에 나선다.최자는 "이렇게 먹었을 때 지저분해 보이는 사람이 있는데 너는 그렇지 않아"라며 김준현의 먹방에 대해 호평한다. 여기에 "땀을 흘려도 샴푸 냄새가 날 것 같다"고 덧붙이자, 김준현은 쑥스러운 듯 반응해 웃음을 자아낸다. 최자는 "되게 깨끗하게 먹는다"며 "이렇게 먹어도 하나도 안 묻는다"라고 칭찬을 이어가고, 김준현은 칭찬 폭격에 수줍어하며 갑자기 옆을 향해 귀여운(?) 표정을 지어 황제성을 당황하게 만들어 폭소를 유발한다.이처럼 '맛녀석' 멤버들의 찐친이자 먹방계 대표주자로 통하는 최자와 신기루가 출연하는 코미디TV '맛있는 녀석들' '뚱, 만나면 특집' 2부는 오늘(13일) 저녁 8시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr