넷플릭스 '흑백요리사'에 출연한 윤남노 셰프가 임장에 나섰따.MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 허자윤, 김성년 / 이하 '홈즈')에서는 지난 회차에 이어 '흑백세권' 특집으로 프렌치 파파의 공간을 임장했다. 이후 본격적인 '강원도 혹한기' 특집이 시작되며 오지마을에서 겨울 살아보기 임장에 나섰다.이날 방송은 '흑백세권' 2탄으로 김숙, 윤남노, 박은영이 함께 임장에 나섰다. 이번 임장에서 이들이 찾은 곳은 레스토랑 격전지인 강남구 청담동으로 '흑백요리사 시즌2'에 '프렌치 파파'로 출연해 화제를 모은 타미 리 셰프의 레스토랑을 방문했다. 해당 장소에서만 17년간 운영해 온 레스토랑으로 클래식한 메인 공간과 함께 효율적인 주방과 조리 설비가 공개돼 눈길을 끌었다.이어진 '강원도 혹한기' 특집에서는 최저 기온 영하 10도, 체감 온도 영하 13도의 강추위 속에 강원도 정선의 오지마을로 임장을 떠났다. '자연파' 김대호와 양세형, '도시파' 양세찬과 안재현이 함께하며 극과극 찰떡 케미를 자랑했다. 이들은 혹한을 이겨내는 사람들의 일상을 오감으로 임장하고 왔다.촬영 당일 내린 눈으로 얼어붙은 계곡이 자연 스케이트장으로 변해 출연자들의 호기심을 자극했다. 돌로 언 계곡을 내리치는가 하면 서로 썰매를 끌어주는 등 동심으로 돌아간 모습이 웃음을 유발했다. 이어서 '소원권'을 두고 컬링 대결이 펼쳐졌는데, 숨 막히는 대결 끝에 단 1점 차로 승리한 양세찬은 소원권을 얻자마자 '전원 입수'를 언급하며 모두를 충격에 빠지게 했다.산길을 따라 도착한 첫 번째 임장지는 '화전민 가옥'이었다. 과거 화전민들이 살던 이곳은 현재 10가구 남짓만 남아 있는 지역으로, 이날 찾은 집은 집주인 친할머니의 생가 터이자 마을의 시작이 된 1호 집이었다. 집주인은 약 20년 전 이곳에 들어와 리모델링 없이 과거의 구조를 그대로 유지한 채 생활하고 있어 눈길을 끌었다.집주인은 과거 대학로에서 배우로 활동하다가 재개발 때문에 정선에 정착하게 되었다며 오지에서의 삶에 대한 이야기를 전했다. 또한, 집 앞에 야외무대를 마련해 둬 공연이 열리기도 한다며 산속 깊은 곳이지만 많은 사람들이 모인다고 밝혀 이목을 집중시켰다.집주인의 허락하에 진행된 살아보기 임장까지, 네 사람의 점심 준비가 과연 순조롭게 마무리될 수 있을지 다음 주에 공개될 예정이다.다음 주 MBC '구해줘! 홈즈'는 목요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr