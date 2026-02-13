박지현, 연매출 500억대 사모님의 여행…16살 연상 만나니 또 해외로

‘하트시그널’ 박지현이 일본으로 떠났다.최근 박지현은 자신의 계정에 근황 사진을 올렸다. 그는 일본 교토로 여행간 모습. 청순하고 단아함을 자랑했다.박지현은 2020년 방송된 채널A 연애 예능 ‘하트시그널’ 시즌3에 출연해 ‘몰표녀’로 인기를 모으며 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 이후 그는 16살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 남편은 2021년 기준 연매출 500억원대의 중소기업 대표로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr