사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

김용빈이 한일 데스매치에서 패배는 없다는 의지를 드러낸다.13일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 설 특집 대기획 '한일 데스매치'가 펼쳐진다. 이날 대결에서는 '현역 23년 차 트롯 가수' 진(眞) 김용빈과 '32년 차 베테랑 가수' 우타고코로 리에가 맞붙는 것으로 전해져 기대감을 끌어올린다.우타고코로 리에는 팀 재팬 멤버 가운데서도 가장 강력한 상대로 꼽힌다. 부르는 곡마다 폭발적인 반응을 얻으며, 무대 영상 조회수가 1,000만 회를 돌파할 정도로 일본 내에서 막강한 팬덤을 자랑하는 인물이다. 김용빈은 과거 그녀와 한 무대에 섰던 경험을 언급하며 "목소리가 꾀꼬리 같았다"고 회상, 상대를 향한 존중과 동시에 묘한 신경전을 형성해 이목을 집중시킨다.이날 김용빈은 팀 재팬 멤버들을 향해 "꺾어버리겠다"고 선전포고한다. 초반부터 뜨거운 열의를 보인 그가 선택한 곡은 나훈아의 '당신아'. 23년 내공이 응축된 묵직한 감성과 섬세한 표현력을 바탕으로 전율을 안긴다. 가사의 의미를 온전히 이해하기 쉽지 않은 한국어 무대였음에도, 팀 재팬 가수들 사이에서는 "첫 소절부터 아름다웠다", "굉장한 애절함이 느껴져 노래 속으로 빠져들 것만 같았다"는 감탄이 이어졌다는 전언이다.우타고코로 리에는 최진희의 '천상재회'를 한국어로 완창할 것을 선언해 모두를 놀라게 한다. 일본인에게는 쉽지 않은 받침 발음과 한국어 가사의 감정선까지 소화해야 하는 과감한 도전이지만, 그녀는 이날 무대를 위해 꾸준히 한국어를 공부해 왔다며 자신감을 드러낸다. 팀 코리아의 수장 김연자는 "일본인이 한국어로 이 노래를 부르는 건 10배의 노력이 필요했을 것"이라고 감동하며 아낌없는 박수를 보낸다.김용빈과 우타고코로 리에, 도합 55년의 무대 관록을 자랑하는 한일 대표 트롯 가수들이 데스매치에 돌입한다. 내로라하는 두 베테랑의 진검승부가 어떤 울림을 남길지 기대가 쏠린다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일' 설 특집 '한일 데스매치'는 오늘(13일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr