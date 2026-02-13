故 여운계, 알고보니 환갑에 부케 받았다…윤유선♥이성호 결혼식 주인공 "아들이 결혼" ('옥문아')[종합]

배우 윤유선의 결혼식 부케를 받은 사람은 고(故) 여운계였다.지난 12일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배우 윤유선, 부장 판사 출신 변호사 이성호 부부가 게스트로 출연했다.윤유선은 이성호와 2001년 결혼, 슬하에 아들과 딸을 두고 있다. 이날 이성호는 배우와 결혼 소식에 "사무실에 불나듯 전화가 밀려왔다. 스포츠뉴스 1면에 단독으로 기사가 났다. 사무실에 카메라를 들고 쳐들어오겠다더라. 그날 출근을 안 했다"고 회상했다.이어 그는“진짜 오래된 배우라는 걸 결혼하고 알게 됐다. 보통 결혼하면 동료나 친구가 부케를 받지 않나. 우리 결혼식에서는 여운계 선생님이 부케를 받았다”고 밝혔다.윤유선은 “내가 그때 33세에 늦게 결혼했다. 그러다보니 줄 친구가 없는 거다. 우리 때는 그게 지금의 마흔 같은 느낌일 거다. 그래서 확 던졌는데 여운계 선생님이 받으셨다. 그리고 그 해 선생님 아들이 결혼하셨다”고 설명했다. 여운계는 이후 8년 뒤인 2009년 폐암으로 별세했다.결혼식에서 가장 많이 받은 질문을 묻자 이성호는 “어떻게 결혼하게 됐는지, 또 언제까지 살지였다. 연예인이 결혼하면 따라붙는 기사가 이혼 기사다. 배우를 계속 시킬 거냐는 질문을 많이 하더라. 그래서 ‘그걸 왜 나한테 물어보느냐. 가서 물어봐라’고 했다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr