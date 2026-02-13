사진=소속사 제공

‘크래시2’ 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희가 뉴페이스 박지성과 함께 더욱 화끈하고 통쾌하게 질주한다.ENA 월화드라마 ‘크래시2 : 분노의 도로’는 2024년 인기리에 방송된 ‘크래시’의 그 두 번째 이야기다. 교통 범죄 수사라는 참신한 소재, 도로 위 빌런들을 단죄하는 교통범죄수사팀(Traffic Crime Investigation)의 통쾌한 팀 플레이에 더해진 속도감 넘치는 카 체이싱 액션이 장르적 쾌감을 배가하며 호평 받았다. 시청률 역시 방영 당시 ENA 드라마 역대 2위라는 기염을 토했다.뜨거운 기대 속 돌아온 ‘크래시2’에서는 남강서 교통범죄수사팀이 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통 범죄 사건을 해결한다. 더 교묘해지고 거대해진 교통 강력 범죄자들을 일망타진하는 브레이크 없는 수사 활극이 또 한 번 시청자들의 속을 시원하게 뚫어줄 전망이다.무엇보다도 하이퍼 리얼리티 수사극 신드롬을 일으킨 시즌1의 제작진과 흥행 주역들이 다시 의기투합했다는 점에서 기대감에 불을 지핀다. ‘크래시1’ ‘모범택시1’ 등 강렬한 액션에 감각적인 미장센을 더하는 독보적인 연출력의 박준우 감독, 부조리를 날카롭게 짚는 통찰력과 인간미 넘치는 캐릭터를 빚어내는 오수진 작가가 또 한 번 시너지를 발휘한다. 여기에 ‘크래시1’, ‘이상한 변호사 우영우’, ‘킹덤’ 시리즈, ‘시그널’ 등 굵직한 화제작을 완성한 에이스토리가 제작에 나선다.진화한 강력 범죄 사건과 스케일만큼이나, 도로 위 빌런들을 때려잡는 팀플레이도 ‘레벨업’한다. 이민기는 AI보다 더 AI 같이 원인을 규명하고 작은 단서 하나도 놓치지 않는 집요함으로 사건을 해결하는 주임 ‘차연호’로 돌아온다. 이민기는 “시즌1보다 지능화된 교통 범죄를 해결하기 위해 T.C.I의 수사도 고도화될 예정”이라면서 “오랜만에 연호를 만나게 돼 반갑고, 역시나 팀워크와 호흡이 좋아서 기대된다. 저희 모두 다시 모인만큼 좋은 작품을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 각오를 다졌다.곽선영은 실전으로 익힌 무술 실력과 한 번 물면 놓지 않는 지독한 수사 본능으로 사건을 해결하는 ‘민소희’ 역으로 다시 한 번 ‘하드캐리’한다. 곽선영은 “시즌2로 다시 한 번 여러분들과 만나 뵙고 싶다는 생각을 했었는데, 그 바람이 현실이 돼 정말 기쁘고 설렌다”라면서 “더 끈끈해진 팀워크, 더 뜨거운 도로 위의 이야기들로 찾아뵙겠다”라고 전했다.허성태는 뺑소니로 아내를 잃은 슬픔을 가지고 있는 T.C.I의 든든한 버팀목인 팀장 ‘정채만’ 역으로 새로운 사건 추적에 나선다. 허성태는 “불법과 악행을 저지르고 남의 삶에 피눈물 나는 상처를 주고도 적반하장, ‘내로남불’로 일관하는 범죄자들이 판치는 세상, 오히려 그들이 법을 악용해 잘 먹고 잘 사는 현 세상을 고발하고 미약하게나마 일침을 가할 수 있는 의미 깊은 작품인 ‘크래시2’에 다시 한번 재료로 쓰일 수 있게 돼 진심으로 감사하다”라면서 “정채만의 아내 뺑소니 사건의 실마리를 풀 수 있기를 기대한다”라고 덧붙여 기대 심리를 더욱 자극했다.험악한 인상과 대비되는 여린 심성, 관찰력과 자료 분석력이 뛰어난 교통 범죄계의 애널리스트 ‘우동기’로 큰 사랑을 받은 이호철의 활약에도 기대가 쏠린다. 이호철은 “시즌2로 다시 T.C.I에 합류하게 돼 기쁘다”라면서 “우동기라는 인물이 한층 더 성장한 모습과 팀워크가 깊어진 이야기를 잘 보여드릴 수 있게 촬영 열심히 하겠다”라고 소감을 밝혔다.문희는 정보력이 남다른 화려한 무술실력의 소유자 ‘어현경’ 역으로 또 한 번 진가를 발휘한다. 문희는 “기쁘고 설레는 마음으로 ‘크래시2’ 촬영을 준비하고 있다”라면서 “T.C.I 팀만의 끈끈하고 돈독한 팀워크를 또 한 번 보여드릴 수 있을 것 같다. 한층 교묘해진 교통 범죄들을 해결하는 수사과정들은 물론, 새로운 캐릭터까지 등장해 더욱 재밌어질 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.시즌2에 새롭게 합류한 박지성(NCT 지성)에 대한 기대와 관심도 뜨겁다. 남강경찰서 교통과 아이돌이자 T.C.I를 동경하는 순경 ‘지대세’ 역을 맡아 연기 도전에 나선 박지성은 “‘크래시2’에 합류하게 돼 정말 기쁘다. 저의 연기를 처음 보시게 될 시청자분들께 인상 깊은 모습을 보여드리고 싶다”라면서 “좋은 제작진분들과 선배님들 옆에서 차근차근 배워 나가겠다. 많은 관심과 응원 부탁드린다”라고 각오를 밝혔다.‘크래시2’는 2026년 하반기 ENA 월화드라마로 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr