장영란, 94억대 성수동 집주인의 한복…이른 명절 인사

방송인 장영란이 설날 인사를 전했다.13일 장영란은 자신의 계정에 “행복이 넘치는 설 명절 보내세요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장영란은 녹화장에서 사진을 남긴 모습. 패션 한복을 입고 단아함을 자랑했다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 또 남편 한창 씨와 공동 명의로 성동구 성수동에 위치한 고급 주상복합 단지 '갤러리아 포레'의 한 세대를 94억 5000만 원에 매입했다. 장영란 부부는 현재 양천구 목동에 위치한 현대하이페리온 아파트에서 거주 중인 것으로 알려져 있다. 해당 아파트는 65평형 기준 최근 실거래가가 약 30억 원에 달한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr