사진=텐아시아 DB, 배우 이종석 SNS

배우 이종석이 소박한 일상을 공개해 온라인상에서 화제를 모으고 있다.이종석은 12일 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 조부와 함께 시간을 보내는 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 이종석은 바다를 배경으로 지팡이를 짚은 조부의 손을 잡고 나란히 걷고 있다. 특히 고령인 조부의 걸음 속도에 맞춰 천천히 발을 옮기는 뒷모습이 포착됐다.함께 공개된 또 다른 사진에는 데님 셔츠 차림으로 카메라를 응시하는 이종석의 모습이 담겼다. 수수한 스타일에도 뚜렷한 이목구비가 시선을 끈다.해당 게시물을 접한 팬들은 '이러니 아이유가 반할 수밖에', '비주얼도 인성도 완벽', '마음까지 잘생겼다' 등 다양한 반응을 보였다.한편 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애를 이어가고 있으며, 차기작을 검토 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr