사진=오디컴퍼니(주)

그룹 B1A4 멤버이자 뮤지컬 배우로 활동 중인 산들이 발전적인 면모를 보였다.지난 11일 서울 신림동에 위치한 디큐브 링크아트센터에서 뮤지컬 '데스노트'(프로듀서 신춘수)로 열연 중인 산들의 인터뷰가 진행됐다.산들은 지난해 10주년을 맞아 공연되고 있는 '데스노트'에서 '엘(L)' 역에 캐스팅됐다. 엘은 정체를 숨긴 채 천재적인 추리력으로 사건의 본질을 꿰뚫는 세계 최고의 명탐정이다.리뷰들을 살펴보면, 산들의 연기력을 향한 호평이 지배적이다. 그는 "너무너무 행복하다"면서 환한 미소를 보였다. 이어 그는 "다른 배우들과 다르게 표현하려 하거나 나만의 무언가를 만드려고 하지 않았다"며 "그저 엘이 왜 이렇게 살아왔고, 어떻게 명탐정이 됐는지 등을 상상하는 등 대본 속 엘에 궁금증을 가졌더니 무대 위에서 잘 표현된 것 같다"고 덧붙였다.산들은 관객들의 반응을 전부 찾아본다고 했다. 그는 "리뷰를 보는 게 재밌다"며 "욕을 해 주셔도 '오늘 내 공연이 좀 그랬구나 반성해야지 어떡하겠어' 하면서 받아들이려고 한다"고 말했다. 그러면서 산들은 "오히려 사람들이 잘했다고 하면 의심이 먼저 들고, 안 좋은 반응이 있으면 반성하려고 하는 편"이라고 첨언했다.산들에게 반응 확인은 루틴처럼 박혔다. 원인은 잘 모르겠지만, 남겨주는 반응들이 스스로에게 힘이 된다고. 그는 "열정적으로 공연을 마치고 집에 가면 이미 도파민이 분비된 상태라 바로 잠에 들지 못한다"며 "그 시간 동안 오늘 무대 위에서의 제가 어땠는지 후기를 찾아보는 것"이라고 설명했다.아울러 산들은 "공연 초반, 너무 에너지가 넘친다는 리뷰를 봤다. 솔직히 긁혔다"면서 "힘 있는 역할처럼 보이려고 했던 건 아니지만, 그런 리뷰가 있으면 수용한다. 그걸 계기로 새롭게 고쳐 나가기도 한다"고 첨언했다.한편 '데스노트'는 2015년 호리프로가 만든 동명의 애니메이션이 원작이다. 우연히 발견한 데스노트를 손에 넣고 사회의 악을 처단해 정의를 실현하려는 라이토와 그를 추적하는 명탐정 엘의 두뇌 싸움을 다룬 작품이다. 공연은 오는 5월 10일까지 펼쳐진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr