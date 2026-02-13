사진=오디컴퍼니(주)

그룹 B1A4 멤버이자 뮤지컬 배우로 활동 중인 산들이 '데스노트'에 참여하게 된 소감을 전했다.지난 11일 서울 신림동에 위치한 디큐브 링크아트센터에서 뮤지컬 '데스노트'(프로듀서 신춘수)로 관객들과 만나고 있는 산들의 인터뷰가 진행됐다.산들은 '데스노트' 속 '엘(L)' 역에 캐스팅돼 활약하고 있다. 그는 "오디션을 통해 작품에 합류하게 됐는데, 사실 그 당시 자존감이 많이 떨어져 있던 시기라 '내가 할 수 있을까'라는 걱정을 많이 했다"고 회상했다.자존감 하락 이유에 대해 산들은 거듭된 낙방을 꼽았다. 그는 "다른 작품 오디션들도 많이 봤는데 잘 안 됐다. 오디션 경험이 많지 않다 보니까 계속 떨어졌다"고 밝혔다. 이어 그는 "스스로 어떤 부분들이 부족한 지 깨달아갈 때쯤 '데스노트' 오디션을 봤다"며 "부족한 부분들을 보완하던 중 기회가 찾아온 덕에 (관계자 분들께) 이전보다 좋은 모습을 보여주게 되지 않았나 싶다"고 전했다.산들은 '데스노트'를 학창시절 애니메이션으로 처음 접했다. 당시 충격적일 정도의 신선함을 느꼈다는 그는 "노트에 이름을 적으면 사람이 죽는다는 소재에 놀랐었다"며 "사실 제가 집에서 혼자 애니메이션 보는 걸 굉장히 좋아하는데, 지금 성공한 덕후 느낌이라서 매 공연이 즐겁다"고 기분을 전했다.한편 '데스노트'는 2015년 호리프로가 만든 동명의 애니메이션이 원작이다. 우연히 발견한 데스노트를 손에 넣고 사회의 악을 처단해 정의를 실현하려는 라이토와 그를 추적하는 명탐정 엘의 두뇌 싸움을 다룬 작품이다. 공연은 오는 5월 10일까지 펼쳐진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr