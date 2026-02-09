사진=이주영 SNS

가수 지드래곤과 코드 쿤스트가 재벌 4세와 남다른 친분을 인증했다.대림그룹 재벌 4세이자 인플루언서로 활동 중인 이주영은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "한국의 문화유산과 프랑스 꾸뛰르 특유의 미감을 탁월하게 풀어낸 컬렉션"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이주영이 해외 패션쇼장을 찾은 모습. 특히 해당 게시물에 가수 지드래곤과 프로듀서 코드 쿤스트가 나란히 '좋아요'를 남겨 눈길을 끌었다.한편 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 2000년생으로 올해 26세며, 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 오른 바 있다.이주영은 현재 조지타운 대학교 로스쿨에서 법학을 전공하고 있으며, 인플루언서 겸 유튜버로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr