사진=미미미누 SNS

교육 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 이른바 '성공한 덕후'가 됐다.미미미누는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "2026 G-DRAGON FAM MEETING 'FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU' MC"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 미미미누가 가수 지드래곤의 팬미팅 현장에서 진행자로 나선 모습. 대기실 안에서 그는 떨리는 듯한 얼굴을 보이면서도 무대 위에서 지드래곤과 밝은 캐미를 보여 눈길을 끌었다. 특히 지드래곤이 해당 게시물에 "美미みNEW100"이라는 댓글을 남기며 그의 진행 실력을 칭찬하기도 했다.앞서 미미미누는 유튜버 시작 전, 고려대학교 재학 중 교수님 앞에서 빅뱅의 '거짓말'을 열창해 유명세를 얻었다.한편 미미미누는 1995년생으로 올해 30세다. 5수 끝에 고려대학교 행정학에 합격했으며, 현재 교육 크리에이터로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr