사진=신봉선 유튜브 캡처

개그맨 신봉선이 악플에 상처받았던 경험을 털어놨다.6일 유튜브 채널 'ㄴ신봉선ㄱ'에는 '엄마 두쫀쿠 드리고 가성비 효녀 되기? 다짐하고 실행까지 한 신년계획들'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 신봉선은 치킨집을 찾았다. 그는 낮에 맥주와 치킨을 혼자 먹어보고 싶었다며 "새해가 돼서 안 해본 걸 해보려고 왔다"고 설명했다. 신봉선은 "2주마다 꾸준히 영상을 업로드하겠다. 댓글 많이 달아달라. 제가 답글을 달아야 한다고 하더라. 노력해 보겠다. 실수할까 봐 안 했던 것"이라고 했다.신봉선은 "댓글로 예쁘다고 해주셔서 감사하다"면서도 "어떤 누구는 '그래봤자 신봉선이지' 하더라"라고 말했다. 이어 "그 얘기에 그렇게 긁히더라"라고 고백했다.그러면서 "어떤 인간이기에 찾아와서 정성스럽게 사람을 긁나 해서 찾아봤더니 역시나 그런 사람일수록 자기를 절대 드러내지 않는다. 후지다"라고 지적했다. 더불어 "아직까지 긁히는 것 보니까 아무리 긍정적으로 살려고 해도 나의 '욱'은 살아 있구나 느낀다"라고 덧붙였다.한편, 신봉선은 다이어트로 11kg을 감량해 화제가 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr