모델 겸 방송인 송해나의 아버지가 유튜브 채널을 운영 중인 것으로 알려졌다.지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 모델 송해나가 출연했다.이날 방송에서 송해나는 아버지가 주말에 머무는 태안의 주말 농장에 방문했다. 송해나의 부친은 '주말농막꾼' 이라는 유튜브 채널을 운영 중이라며 소개했다. 그는 총 111개의 영상을 업로드해 구독자 2700명을 모았고, 수익으로 약 30만 원을 벌었다고 자랑했다.송해나 모친 역시 "처음에는 많이 버벅거리더니 지금은 꽤 잘하더라"며 남편의 유튜브 실력을 인정했다. 부친은 "딸이 송해나라고 소문은 내고 다니는데 정작 구독자 수를 늘려주는 데는 도움을 안 준다"며 아쉬움을 드러냈고, 이에 송해나는 "말만 했지 구독자를 한 명도 늘려주지 않았다"며 솔직하게 인정해 웃음을 자아냈다.이어 부친은 "내 나이에 유튜브하는 사람이 있는 줄 아냐. 찍고 편집하는 게 쉬운 줄 아느냐"며 "구독자 1만 명은 돼야 하지 않겠느냐"고 바람을 드러냈다. 결국 송해나는 부친의 바람대로 태안 주말농장을 찾아 농막에서 일하는 모습을 직접 촬영하며 효도에 나섰다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr