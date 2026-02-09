이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '고준희 GO'

배우 고준희가 독립한 성수동 새 집을 공개해 화제를 모으고 있다.5일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '한 박자 늦은 고준희 | 두쫀쿠 만들고 솔로지옥5 리뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 오프닝에는 고준희의 새집이 공개됐다. 넓은 내부에는 침대, 스탠드형 TV, 의자 한 개가 놓여 있었고 그 외에 공간은 '미니멀리즘 인테리어'처럼 텅 비어있어 눈길을 끌었다.그 이유에 대해 고준희는 "아무것도 없다. 여기는 세를 줄 건데, 세를 주기 전까지 며칠이라도 여기서 살려고 왔다"고 얘기했다.이어 "침대랑 스탠바이미도 잠깐 가져왔다. 의자도 갖다 놓고 낮에 와서 창밖을 바라본다. 다음 유튜브는 뭐 찍을지도 생각하고, 나는 앞으로 어떤 사람이 될지 이런저런 생각을 한다"고 덧붙였다.이를 지켜보던 제작진이 "너무 여유로워 보인"고 얘기하자 고준희는 "삶은 이렇게 여유롭지가 않다. 문밖을 나가는 순간 모든 게 전쟁이고 경쟁이다"고 자신만의 생각을 밝혔다.이후 고준희는 유행하는 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 만들기에 나섰다. 그는 "한 개밖에 못 시켜 먹는 거에 화가 났다. 제한을 두는 게 치사했다. 또 트렌드라고 하니까 만드는 거다"고 얘기해 폭소케 했다. 또 고준희는 넷플릭스 인기 예능 '솔로지옥5'도 시청하면서 여유로운 시간을 보냈다.고준희는 지난해 9월 성수동 아크로서울포레스트로 이사 갈 예정이라 밝힌 바. 해당 아파트에는 전지현, 이제훈, 손지창·오연수 부부, 태민 등이 거주 중이다. 일부 세대의 경우 100억 원을 호가하는 것으로 전해진다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr