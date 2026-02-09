사진=포토이즘

2022년 4월 그룹 에이핑크를 공식적으로 탈퇴한 배우 손나은이 생일을 맞아 팬들을 위한 특별한 선물을 전한다.손나은은 7일부터 28일까지, 셀프 포토 브랜드 '포토이즘'과 협업해 4컷 포토 프레임을 선보인다.공개된 포토 프레임은 'Happy 나은 Day'라는 메시지에서 알 수 있듯, 손나은의 생일을 기념한 한정판 프레임이라는 점에서 소장 가치가 더욱 높다. 포토 프레임 역시 손나은이 직접 그린 리본, 케이크 등으로 장식된 컷이 특징이다.포토 프레임 속 손나은은 청순함과 러블리함이 공존하는 비주얼을 자랑했다. 손나은은 손하트 등 친근한 포즈로 팬들과 교감에 나설 것을 예고했다. 손나은은 팬들이 직접 참여하며 추억을 남길 수 있는 특별한 협업 콘텐츠로 따뜻한 팬 사랑을 전하는 가운데, 해당 포토 프레임은 국내외 글로벌 포토이즘 매장에서 만나볼 수 있다.손나은은 올해 예능과 드라마를 넘나드는 활약을 예고했다. 손나은은 현재 MBC에브리원 예능 프로그램 '호텔 도깨비'에 출연, 제주도에 한옥 호텔을 오픈해 펼치는 좌충우돌 도전기로 매주 화요일 저녁 8시 30분 시청자들과 만나고 있다.손나은은 2026년 중 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)과 함께 일하는 직원이자, 비밀을 간직한 인물인 '상아' 역으로 출연 예정이다. 다양한 분야에서 다채로운 매력을 보여주고 있는 손나은의 행보에 관심이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr